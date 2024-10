Qatar Airways wil een kwart van Virgin Australia overnemen

Qatar Airways wil een kwart van de aandelen van Virgin Australia overnemen. Dat maakte de Australische maatschappij vandaag bekend. Het plan is om Virgin Australia van langeafstandsvliegtuigen te voorzien waardoor vanuit verschillende Australische steden naar Doha kan gevlogen worden. Daarmee kan Qatar Airways haar aanbod naar Australië verder uitbreiden, want een frequentieverhoging wordt momenteel door Australië tegengehouden.

Qatar Airways wil 25 procent overnemen van de huidige eigenaar van Virgin Australia, Bain Capital. Die overname vereist goedkeuring van de autoriteiten, maar als ze wordt goedgekeurd zal Virgin Australia vanaf volgend jaar opnieuw langeafstandsvluchten gaan uitvoeren. Qatar Airways wil Virgin Australia via een wetleaseovereenkomst van vliegtuigen voorzien om vanuit Brisbane, Melbourne, Perth en Sydney vluchten op te starten naar Doha. Die vluchten zouden dan midden 2025 van start moeten gaan.

De investering van Qatar Airways in Virgin Australia moet gezien worden als een investering om zelf meer aanbod te creëren tussen Qatar en Australië. In een recent dispuut over bilaterale trafiekrechten werd het verzoek van Qatar om meer vluchten te kunnen aanbieden vanuit Qatar naar Australië door Australië afgewezen. Door zich in het kapitaal van Virgin Australia te mengen en die vanuit Australië naar Doha te laten vliegen, kan de maatschappij onrechtstreeks haar aanbod richting Australië aanzienlijk uitbreiden.

Virgin Australië vliegt momenteel enkel met B737’s binnen Australië en enkele korte internationale verbindingen. De langeafstandstoestellen van de maatschappij werden een viertal jaar geleden uit de vloot gehaald.