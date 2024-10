Portugese regering rondt consultatieronde met mogelijke overnemers TAP af

De Portugese regering heeft haar consultatieronde waaruit doelstellingen moeten worden geformuleerd voor een privatisering van TAP Air Portugal bijna afgerond. De voorbije weken sprak de regering met luchtvaartmaatschappijen die interesse hebben in een (gedeeltelijke) overname van TAP. Binnenkort moet duidelijk worden welke weg Portugal met de privatisering wil inslaan.

Op welke manier moet TAP worden geprivatiseerd? Dat is de vraag die de Portugese regering nog officieel moet beantwoorden. De maatschappij is momenteel volledig in handen van Portugal maar de regering wil de maatschappij opnieuw privatiseren. Op welke manier dat moet gebeuren en of ze TAP gedeeltelijk of volledig wil verkopen, moet binnenkort duidelijk worden.

De voorbije weken en maanden sprak de regering met verschillende luchtvaartmaatschappijen die geïnteresseerd zijn om te investeren in TAP. De drie grote luchtvaartgroepen Air France-KLM, IAG en Lufthansa Group zijn daarvoor alleszins al kandidaat, maar mogelijk zijn er ook nog andere spelers geïnteresseerd. Van Lufthansa werd vorige maand al duidelijk dat ze initieel enkel maar geïnteresseerd is in een overname voor 19,9 procent van de aandelen, zodat er geen toestemming moet komen van de Europese mededingingsautoriteiten.

Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben het voorbije jaar al een middelgrote concurrent in Europa gedeeltelijk overgenomen. Bij Air France-KLM gaat het om SAS en bij Lufthansa om ITA Airways. De overname van Air Europa door IAG is afgesprongen, maar IAG is op het Iberisch schiereiland wel al sterk vertegenwoordigd door Iberia.

De eerste minister van Portugal zei in een verklaring vandaag dat in een ideaal scenario wellicht een volledige overname mogelijk moet zijn, maar dan moeten de strategische routes (tussen Portugal en Brazilië) vanuit de hub in Lissabon wel behouden blijven.

De redding van TAP heeft tijdens de coronacrisis het land zo’n 3,2 miljard euro gekost. Dat geld wil de regering door een privatisering voor een deel terugverdienen.