SAS start met verbinding tussen Kopenhagen en Seoul

Volgende zomer lanceert SAS een nieuwe verbinding tussen Kopenhagen en Seoul. Het wordt de derde nieuwe intercontinentale bestemming sinds Air France-KLM een minderheidsbelang nam in de luchtvaartmaatschappij.

Na Atlanta en Seattle kondigt SAS een derde nieuwe langeafstandsroute aan. Vanaf september 2025 zal de maatschappij Kopenhagen in de winter drie keer en in de zomer vier keer per week met de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gaan verbinden. Daarmee wordt Seoul de veertiende langeafstandsbestemming vanuit Kopenhagen.

Eind deze zomer stapte SAS onder invloed van Air France-KLM over van Star Alliance naar SkyTeam. Sindsdien heeft de maatschappij al twee bestemmingen geopend naar de hubs van SkyTeam-lid Delta in Atlanta en Seattle. Nu komt er een verbinding naar de hub van partner Korean Air. Vluchten zullen worden uitgevoerd met A350-900’s.