Air Serbia voegt derde Amerikaanse bestemming toe aan netwerk

Miami wordt al de derde bestemming van Air Serbia in de Verenigde Staten na New York en Chicago. Met de nieuwe route breidt de maatschappij haar intercontinentale netwerk dus verder uit. Air Serbia mikt voor de route op overstappende passagiers uit Zuidoost-Europa en wil met de nieuwe route haar aanwezigheid in de Amerikaanse markt versterken.

De nieuwe route maakt deel uit van een bredere netwerkuitbreiding voor volgende zomer. Naast Miami voegt Air Serbia ook Jerevan, Cluj-Napoca, Chisinau en Menorca toe aan haar netwerk. Daarnaast wordt de eerder geschrapte verbinding naar Helsinki hervat na een pauze van zeven jaar.

Om de verdere groei te ondersteunen, worden in 2027 twee A319's vervangen door grotere Airbus A320's. Ook wordt een Embraer E195 aan de vloot toegevoegd. Voor de vluchten naar de VS maakt de maatschappij gebruik van vier A330-200's.