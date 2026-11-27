Gulf Air start vluchten naar Amsterdam
Yannick De Bel·
Gulf Air start op 2 maart 2027 met nieuwe vluchten tussen Bahrein en Amsterdam. Daarmee wordt Amsterdam opnieuw met Bahrein verbonden, nadat KLM een tijd geleden de verbinding stopzette.
Na 29 jaar keert Gulf Air terug naar Amsterdam. Vanaf 2 maart zal Gulf Air vier keer per week vanuit Bahrein naar Amsterdam vliegen. Voor de verbinding zet de maatschappij een A321LR in.
Amsterdam wordt de twaalfde bestemming voor Gulf Air in Europa. In de buurlanden is de maatschappij al actief op bestemmingen zoals Manchester, Londen, Parijs, Frankfurt en München.