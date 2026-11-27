Norse waarschuwde woensdag al dat haar financiële situatie ernstig was. Gisteren besliste de maatschappij om alle vluchten te annuleren in afwachting van een oplossing voor haar liquiditeitsproblemen. Het bestuur is van plan het faillissement aan te vragen indien er niet op zeer korte termijn bijkomende financiering wordt gevonden.

De maatschappij is nog in gesprek met investeerders over een mogelijke overname, die gepaard zou gaan met een financiële injectie, maar de vraag is of de maatschappij daar nog op tijd in gaat slagen.

De vloot van Norse bestaat uit twaalf B787-9's, waarvan zes geleased worden bij het Ierse AerCap en zes bij het Singaporese BOC Aviation. Die leasingmaatschappijen zouden nu de contracten hebben beëindigd en de vliegtuigen terugeisen.

Norse ging in juni 2022 van start met goedkope trans-Atlantische vluchten. De maatschappij legde zich de voorbije jaren ook steeds meer toe op chartervluchten en wetleasecontracten voor andere luchtvaartmaatschappijen omdat de eigen vluchten minder succesvol waren.

De aanhoudend hoge brandstofprijzen sinds maart zetten de financiële situatie van de maatschappij verder onder druk. Norse heeft zich namelijk niet ingedekt tegen abrupte prijsschommelingen van de olieprijs. Sinds het begin van dit jaar heeft het aandeel van Norse al meer dan 99 procent van zijn waarde verloren.