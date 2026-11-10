Boeing schrapt 5 procent van banen door aanhoudende productieproblemen

Zo'n 2.500 banen zullen volgend jaar bij Boeing verdwijnen, zowel door natuurlijke afvloeiingen als gedwongen ontslagen. Dat heeft Stephanie Pope, CEO van Boeing Commercial Airplanes, maandag meegedeeld in een interne boodschap aan het personeel. De eerste getroffen werknemers worden naar verwachting vanaf december op de hoogte gebracht.

Volgens Pope hebben de fabrieken en toeleveranciers meer tijd nodig om hun productieprocessen te stabiliseren. Daardoor beschikt Boeing momenteel over meer personeel dan nodig is voor het aangepaste productieschema. Vooral de productieverhoging van de 737 MAX loopt achter.

Boeing wou oorspronkelijk tegen de zomer van 2026 een productie van 47 toestellen per maand bereiken, maar heeft die doelstelling inmiddels verschoven naar begin 2027. Ook bij de 787 verloopt de geplande verhoging van acht naar tien toestellen per maand moeilijker dan verwacht.

Boeing wou de productiecapaciteit van de B737 MAX verhogen omdat het toestel het meest opbrengt voor Boeing. Na jaren van schandalen en rechtszaken zit het bedrijf krapper bij kas en wil het werk maken van een herstel in de financiën van het bedrijf.