Brussel verliest nieuwe verbinding met Halifax

Op basis van het reservatiesysteem blijkt dat Air Canada de verbinding tussen Brussel en Halifax voor de zomer van 2027 heeft verwijderd. De vluchten waren oorspronkelijk gepland van 17 juni tot en met 5 september. In tegenstelling tot afgelopen zomer zou de route niet langer door Air Canada worden uitgevoerd, maar door dochtermaatschappij Air Canada Rouge.

Air Canada lanceerde de verbinding in juni 2026 en vloog tot begin september drie keer per week tussen Brussel en Halifax, de hoofdstad van de Canadese provincie Nova Scotia. Hiervoor werd een B737 MAX8 met 169 zitplaatsen ingezet. Met een geplande bloktijd van 7 uur en 15 minuten was het de langste route die vanuit Brussel met een B737 werd uitgevoerd. Brussel was naast Londen Heathrow ook de enige Air Canada-route naar Europa vanuit Halifax.

Halifax werd afgelopen zomer de derde Canadese bestemming van Air Canada vanuit Brussel, naast Montréal en Toronto. Met het schrappen van de route daalt het aantal bestemmingen opnieuw naar twee.