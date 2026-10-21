Certificatie B737 MAX10 is binnen en Boeing mag toestellen leveren

Gisteren heeft de FAA de certificatie van de B737 MAX10 afgerond. Boeing voerde voor de certificatie bijna 1.000 testvluchten uit, goed voor meer dan 2.000 vlieguren. Ook werden meer dan 1.000 uren grondtesten uitgevoerd. Boeing kan met de certificatie op zak het toestel nu aan haar klanten beginnen leveren.

Meer dan dertig luchtvaartmaatschappijen hebben samen 1.555 exemplaren van de MAX10 besteld. Dat vertegenwoordigt ruim 30 procent van het openstaande orderboek voor de volledige B737 MAX-familie.

De Boeing 737 MAX10 biedt plaats aan maximaal 230 passagiers. In een gebruikelijke configuratie met twee reisklassen ligt de capaciteit tussen 185 en 210 passagiers. Het is daarmee de grootste variant van de B737-familie.

In Europa zit vooral Ryanair ongeduldig op het toestel te wachten. Ryanair-topman O'Leary verklaarde gisteren in Brussel dat de maatschappij begin 2027 de eerste zestien toestellen verwacht.