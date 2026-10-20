Europees Parlement keurt strengere regels voor passagiersrechten goed

Het Europees parlement heeft vandaag nieuwe regels voor passagiers van luchtvaartmaatschappijen goedgekeurd. Die nieuwe regels zouden vanaf 23 oktober 2027 moeten ingaan.

De belangrijkste nieuwigheid is dat wanneer een vlucht wordt geannuleerd de luchtvaartmaatschappij het ticketbedrag binnen zeven dagen moet terugbetalen aan de tussenpartij zoals een reisbureau of boekingsplatform. Die krijgt vervolgens nog eens zeven dagen om het volledige bedrag, inclusief eventuele boekingskosten, aan de passagier terug te betalen.

Daarnaast komen er gestandaardiseerde Europese formulieren waarmee passagiers een terugbetaling of compensatie kunnen aanvragen. Deze formulieren worden in alle officiële EU-talen beschikbaar gesteld via de website van de Europese Commissie. Nu moeten reizigers nog apart bij hun eigen luchtvaartmaatschappij een terugbetalingsprocedure doorlopen voor een geannuleerde vlucht of vertraging.

Ook voor reizigers met een beperking of verminderde mobiliteit worden de regels aangepast. Wanneer begeleiding tijdens een vlucht noodzakelijk is, mag een begeleider voortaan kosteloos meereizen. Dat is nu ook al het geval voor bussen, treinen of boten.

Het Europees Parlement keurde de nieuwe regels vandaag goed met 652 stemmen voor, twee tegen en acht onthoudingen. De Raad van de Europese Unie moet de wetgeving nog formeel goedkeuren. De nieuwe regels worden normaliter vanaf 23 oktober 2027 van toepassing.