Zomer 2027 brengt nieuwe bestemmingen voor Lufthansa Group

Vanuit Frankfurt zal Lufthansa vanaf mei drie keer peer week naar de Amerikaanse stad Colombus in Ohio gaan vliegen. Dat wordt voor de luchthaven de eerste lijn met Europa. Daarnaast had Lufthansa vanuit Frankfurt ook al de nieuwe lijnen naar Tokio Narita en Nagoya aangekondigd.

Vanuit haar hub in München zal Lufthansa vanaf augustus een nieuwe route naar Phoenix in Arizona gaan aanbieden en dat drie keer per week. Vanuit Europa vliegen zowel American Airlines, British Airways als Air France al naar Phoenix.

Voor SWISS blijft de opgestarte lijn naar Bangalore in India overeind. Austrian Airlines blijft de winterroutes naar Male en Mauritius ook nog in april aanbieden. Daarnaast wordt er tussen juni en september een nieuwe verbinding naar Beiroet in Libanon gelanceerd.

Vanuit Rome zal ITA Airways een nieuwe verbinding naar Caracas, Venezuela gaan aanbieden. Het gaat om drie vluchten per week. Zoals reeds gemeld gaat Brussels Airlines naar Caïro vliegen, en dat met de intentie om dat het hele jaar te doen.

Discover Airlines zal dan weer een verbinding openen naar Edmonton in Canada. Vanuit continentaal Europa vliegt enkel KLM op deze route.