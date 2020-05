Overzicht: welke A380’s blijven en wie stuurt ze op pensioen?

De coronacrisis betekent voor de A380 bij verschillende maatschappijen het einde. De vraag is in elkaar gestort en door een overcapaciteit aan vliegtuigen, die zuiniger en goedkoper in te zetten zijn, is voor sommige maatschappijen de A380 een geldslorpende machine. Een overzicht van wat we momenteel weten over de A380-vloot bij de 15 maatschappijen die ze opereren.

Air France – 9 in de vloot

De maatschappij was van plan om de A380-vloot in 2022 met pensioen te sturen en met de zuinigere en goedkopere B787’s en A350’s te gaan vliegen. Door de crisis haalt Air France de toestellen met onmiddellijke ingang uit de vloot en de dubbeldekker keert dus niet meer terug bij de Fransen.

ANA – 2 in de vloot, 1 levering op komst

Vorig jaar nam ANA haar eerste A380 in ontvangst, een toestel dat ze eigenlijk niet in haar vloot wou. De toestellen kwamen in een speciale beschildering en worden ingezet op de immens populaire route van Tokio naar Honolulu, met meerdere vluchten per dag. Een derde toestel is volledig klaar en beschilderd, maar is nog niet afgeleverd. ANA heeft besloten de levering van toestellen die in de eerste helft van het jaar zouden moeten komen, uit te stellen naar de tweede helft. Aangezien de toestellen gloednieuw zijn, zullen we meer dan waarschijnlijk in de vloot blijven.

Asiana – 6 in de vloot

Asiana vliegt met 6 A380’s en heeft de voorbije weken niets gelost over een mogelijke vroegere uitfasering. Vorig jaar schafte ze first class aan boord af, omdat er nog nauwelijks tickets werden verkocht. Die ruime sectie wordt nu mee verkocht in het business class segment.

British Airways – 12 in de vloot

De maatschappij heeft nog geen verklaringen afgelegd over de toekomst van de A380 in de vloot, maar het lijkt erop dat de A380 voorlopig nog een blijver zal worden bij British Airways. Er zijn nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden op Londen Heathrow door het beperkte aantal slots, dus een groot vliegtuig kan daarbij een rol spelen om die in te zetten op routes met een grote vraag zonder de frequentie naar boven te hoeven halen.

China Southern – 5 in de vloot

Geen verklaringen over de A380’s maar wellicht ook een blijver. De Chinese markt is een groeimarkt en het inzetten van langeafstandstoestellen op het binnenlandse netwerk is daar niet echt ongewoon.

Emirates – 115 in de vloot, 8 leveringen op komst

De voorbije dagen is er veel gesproken over de toekomst van de A380 bij Emirates. Volgens geruchten zou de maatschappij tot 46 van haar toestellen vervroegd op pensioen willen sturen. De maatschappij zou ook bij Airbus aan het onderhandelen zijn om de levering van haar laatste 8 A380’s voor een deel te schrappen. Het zou gaan om 5 A380’s die de maatschappij niet meer geleverd wilt zien.

Etihad – 10 in de vloot

Over de A380’s van Etihad is ook nog niet veel bekend. De maatschappij heeft de meest luxueuze A380’s ter wereld in commercieel gebruik. The Residence is een privésuite met 3 delen. De A380 is voor Etihad deels een prestigevliegtuig. Of de maatschappij de toestellen na de crisis nog winstgevend kan inzetten is de vraag. De maatschappij doet het de voorbije jaren financieel ook niet goed, wat mogelijk een factor kan zijn in de beslissing over de toekomst van de A380’s.

Korean Air – 10 in de vloot

Korean Air verkeert ook in slecht financieel vaarwater maar over haar A380’s is niets bekend. Mogelijk eerder een blijver in de Aziatische groeimarkt.

Hi Fly – 1 in de vloot

In 2018 nam het Portugese Hi Fly 1 A380 in ontvangst. Sindsdien wordt het toestel op regelmatige basis ingezet op vraag van luchtvaartmaatschappijen overal ter wereld die extra capaciteit kunnen gebruiken. De voorbije dagen werd de A380 gebruikt voor het vervoer van vracht.

Lufthansa – 14 in de vloot

Lufthansa zette haar 14 A380’s vooral in vanaf Frankfurt en sinds vorige zomer ook meer vanaf München. De maatschappij zal echter 7 A380’s uit de vloot halen en na de crisis de overige 7 toestellen exclusief vanuit München inzetten. Het type keert niet meer terug naar de hub in Frankfurt.

Malaysia Airlines – 6 in de vloot

Recentelijk gebruikte Malaysia Airlines de A380 voor het vervoer van vracht. Of het type na de crisis nog een toekomst heeft bij Malaysia Airlines is de vraag. De voorbije jaren zat de maatschappij in diepe financiële problemen en over de toekomst van de A380 binnen de maatschappij is niets geweten.

Qantas – 12 in de vloot

De Australische maatschappij vernieuwde al de cabine van 6 van de 12 A380’s. Volgens de CEO van de maatschappij bestaat de mogelijkheid dat alle 12 A380’s na de crisis terug de lucht in gaan, maar kan het ook zijn dat dat er minder dan 12 zullen zijn.

Qatar Airways – 10 in de vloot

Net zoals bijna bij alle maatschappijen staan de 10 A380’s aan de grond. Volgens de CEO keren de toestellen het eerste jaar zeker niet terug en ‘misschien wel nooit meer’.

Singapore Airlines – 19 in de vloot, 5 al op pensioen

In 2017 haalde Singapore Airlines overal het nieuws met de uitfasering van haar eerste A380, 10 jaar na haar eerste vlucht in 2007. Zo heeft de maatschappij al 5 toestellen uit de vloot gehaald. Momenteel staan enkele A380’s voor opslag in het midden van Australië. Er is geen nieuws over de toekomst van de A380’s bij Singapore, maar met zo’n grote vloot is de kans dat het type nog een tijd actief blijft wel vrij groot.

Thai Airways – 6 in de vloot

De Thaise maatschappij zit al jaren in financiële problemen en eerder deze week werd een herstructurering aangekondigd via een faillissementsprocedure. Bij een review van de vloot is de kans allicht groot dat de A380’s financieel een zware kost blijken te zijn. De dagen voor de A380’s bij Thai Airways zijn mogelijk geteld.