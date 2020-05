Foto’s duiden op motorproblemen bij A320 van PIA

Er zijn foto’s opgedoken van de A320 van PIA net voor de crash. Daarop is er zwarte aanslag te zien aan de onderkant van de motoren, met achteraan rook en de RAT die uit is geklapt. Dat kan het vermoeden bevestigen dat beide motoren op een gegeven moment niet meer normaal werkten en dat het toestel daardoor neergestort is. Dat bekent echter niet dat dat de hoofdoorzaak is.

Op de foto’s die zijn genomen door een lokale vliegtuigspotter is de A320 te zien vlak na de go-around, waarna de bemanning zich voorbereide voor een tweede landingspoging.

Die foto’s tonen enkele duidelijke dingen: het landingsgestel was op dat moment niet uitgeklapt, wat logisch is naargelang de fase waarin het toestel zich bevond; er komt rook vanaf de motoren die duidelijk zichtbare schade hebben opgelopen aan de onderkant langs beide kanten en de RAT is uitgeklapt. Dat is een propellor die zorgt voor druk op 1 van de 3 hydraulische systemen die op zijn beurt ook de noodgenerator doet draaien.

Een uitgeklapte RAT op de A320. Foto: Quora

Die RAT kan manueel worden geactiveerd maar wordt automatisch uitgeklapt wanneer de motoren allebei geen stroom meer opwekken. Samen met de schade aan de motoren lijkt het zeer waarschijnlijk dat het toestel is neergestort door een gebrek aan motorvermogen. Rest uiteraard nog de vraag waarom het toestel een go-around maakte en waarom de motoren zo beschadigd raakten.

De reden van de go-around is niet bekend. Mogelijk was er onbekend probleem met het landingsgestel.