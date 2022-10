Korean Air A330 van de baan in de Filipijnen

Een A330-300 van Korean Air is bij slecht weer van de baan geraakt bij de landing in Cebu. Het toestel raakte daarbij zwaar beschadigd.

Een A330-300 van Korean Air die onderweg was van Seoul, Zuid-Korea, naar Cebu City, Filipijnen, is bij de landing voorbij het einde van de baan geschoten. Op de moment van de landing hing er een zware onweersbui boven het vliegveld en was het hevig aan het regenen.

Het traject van vlucht KE631.

De Airbus had voor de noodlottige landing al tweemaal een landingspoging ondernomen, maar had die telkens afgebroken. Om iets over 17 uur Belgische tijd ondernam de bemanning een derde landingspoging, die niet goed afliep. Het toestel kwam enkele honderden meters voorbij het einde van de landingsbaan tot stilstand, waarbij het neuswiel op basis van foto’s lijkt te zijn ingezakt.