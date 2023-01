ATR van Yeti Airlines stort neer in Nepal

In Nepal is een ATR-72 van de Nepalese maatschappij Yeti Airlines neergestort bij de landing in Pokhara. Aan boord zaten 72 inzittenden en daarvan zouden al zeker 68 van zijn omgekomen.

Vlucht YT691 van Yeti Airlines was rond 10:30 lokale tijd opgestegen van Kathmandu voor een binnenlandse vlucht naar Pokhara. De vluchttijd op die route bedraagt ongeveer 25 minuten. Aan boord van de ATR-72 zaten volgens de Nepalese autoriteiten 68 passagiers en 4 bemanningsleden.

Op een filmpje is te zien hoe het toestel uit de lucht valt op zo’n 2 kilometer van de landingsbaan. Het toestel vliegt daarbij zeer traag waarna de linkervleugel zakt en het toestel oncontroleerbaar neerstort.

Yeti Airlines is een Nepalese maatschappij die uitsluitend binnenlandse vluchten uitvoert. De maatschappij vliegt dagelijks tot 6 keer per dag tussen beide steden. Yeti Airlines vliegt met 6 ATR-72’s.