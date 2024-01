Japan Airlines A350 uitgebrand na botsing in Tokio

Een A350-900 van Japan Airlines is bij een landing op de luchthaven van Tokio Haneda uitgebrand na een botsing met een vliegtuig van de Japanse kustwacht. Uit de A350 kon iedereen tijdig geëvacueerd worden. Zeker vijf van de zes inzittenden van de Dash-8 van de kustwacht zijn omgekomen.

Vanavond is het op de luchthaven van Tokio Haneda tot een botsing gekomen tussen twee toestellen: een Dash-8 van de Japanse kustwacht en een A350-900 van Japan Airlines dat aan het landen was komende van Sapporo. Wat er exact gebeurd is, is niet duidelijk, maar de A350 werd tijdens de landing geraakt door een ander toestel en ging daarbij in vlammen op. Alle inzittenden konden het toestel verlaten na evacuatie op de landingsbaan. Op foto’s is ook te zien dat het toestel door z’n neuswiel is gezakt.

De A350-900 met registratie JA13XJ was een bijna twee jaar en half oud toestel en was één van de zestien A350-900’s die Japan Airlines in de vloot heeft. Het accident van vandaag is de eerste keer waarbij een A350 volledig vernield is.

Door het accident werd de luchthaven van Tokio Haneda gesloten en vluchten omgeleid naar onder meer Tokio Narita.