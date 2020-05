500 procent meer nieuwe boekingen bij airBaltic, maar nog steeds drastisch laag

De lichte tekenen van herstel en consumentenvertrouwen zijn er al, maar zijn nog steeds zeer zwak. AirBaltic kon vorige week 500 procent meer nieuwe boekingen registreren dan de eerste week van mei, al is dat nog steeds maar een fractie van het oorspronkelijke niveau.

Met gemiddeld ongeveeer 1.800 boekingen per dak kon airBaltic vorige week 13.000 reservaties optekenen voor haar vluchten. Dat is al 500 procent meer dan de eerste week van mei, maar is nog steeds maar een fractie van het normale niveau.

De maatschappij is met haar geleidelijke opstart begonnen naar een beperkt aantal bestemmingen. Brussel zit nog niet in dat netwerk. De maatschappij is tevens fors ingekrompen. Voor de crisis vloog ze met 37 toestellen. Na de crisis zullen dat er nog maar 22 zijn.