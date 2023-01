airBaltic rust vloot uit met gratis snel internet van Starlink

De Letse maatschappij airBaltic gaat haar vloot uitrusten met internet via Starlink, het satellietnetwerk van SpaceX. De internetverbinding wordt bovendien gratis voor alle passagiers.

Als eerste Europese maatschappij gaat airBaltic internet aanbieden via het satellietnetwerk Starlink. Dat netwerk biedt internet aan via satellietverbinding en kan dat bovendien ook aan een hoge snelheid. Het gratis internet zal aan boord van elke A220 worden geïnstalleerd.

Volgens airBaltic-CEO Martin Gauss wordt het internet aan boord van een kwaliteit zoals passagiers die ook thuis ervaren of zelfs beter. “Terwijl we met het meest moderne vliegtuigtype op de markt vliegen was het voor airBaltic de volgende logische stap om modern inflight-internet aan te bieden op onze vloot.”