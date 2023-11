airBaltic beoogt 100 A220’s tegen 2030

airBaltic heeft in Dubai een bestelling bekendgemaakt van 30 A220’s met daarbovenop 20 opties. De Letse maatschappij beoogt om tegen 2030 een vloot van 100 A220’s te opereren.

Tegen 2030 moet de A220 vloot van airBaltic verdubbelen. Dat is wat de maatschappij alleszins als doel heeft en daarvoor maakt ze vandaag een bestelling bekend bij Airbus voor 30 A220 plus 20 opties. Momenteel heeft airBaltic 44 A220’s in haar vloot.

In 2016 werd airBaltic de launch costumer voor de A220 en sinds mei 2020 vliegt de maatschappij exclusief met het type. De Dash 8’s en de B737 classics werden allemaal uitgefaseerd.

airBaltic heeft basissen in Talinn, Riga, Vilnius en Tampere en heeft daarbovenop ook nog een seizoensbasis in Gran Canaria. De maatschappij voert niet alleen eigen lijnvluchten uit, maar leaset haar toestellen ook uit aan onder andere SWISS.