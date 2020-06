Singapore Airlines start Brussel-route voorlopig niet op

Singapore Airlines zal de nieuwe route naar Brussel niet opstarten. Vorige maand berichtten we al dat de nieuwe verbinding minstens werd uitgesteld tot zomerseizoen 2021, maar ook voor volgende zomer is de route nu van de planning gehaald.

De nieuwe verbinding van Singapore Airlines naar Brussel die eind oktober van start zou gaan, wordt voorlopig niet opgestart. Het was al duidelijk dat de maatschappij de opstart niet voor de start van het zomerseizoen van 2021 zou inplannen, maar nu heeft ze ook de vluchten voor volgende zomer uit het reservatiesysteem gehaald.

Door de huidige crisis is het logisch dat Singapore Airlines geen nieuwe routes start, zeker omdat het business-segment nog voor lange tijd op een laag pitje zal draaien. De route was nochtans het resultaat van jarenlang werk om Singapore Airlines terug naar Brussel te lokken.

Van 1979 tot maart 2003 was de maatschappij al actief op Brussels Airport met onder meer rechtstreekse vluchten tussen Singapore, Brussel en New York of onrechtstreekse vluchten via Dubai. De economische omstandigheden en de gevolgen van het SARS-virus waren toen de redenen om de route stop te zetten. Eerst ging dat maar voor enkele maanden zijn, maar uiteindelijk was de stopzetting definitief.

Wanneer en of de maatschappij de route tussen Singapore en Brussel herstart is niet bekend.