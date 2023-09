Singapore Airlines vanaf april tussen Brussel en Singapore

Na een geschrapte start van de nieuwe lijndienst tussen Brussel en Singapore door de onverwachte coronacrisis komt Singapore Airlines vanaf volgend jaar dan toch met de langverwachte verbinding. Vanaf april komen er vier vluchten per week.

Vanaf 5 april maakt Singapore Airlines na meer dan 20 jaar een comeback met haar passagiersvluchten tussen Brussel en Singapore. Oorspronkelijk ging de maatschappij in oktober 2020 de route heropstarten, maar de coronacrisis besliste daar anders over. Maar uitstel is dus geen afstel want vanaf april 2024 gaat de nieuwe route dan toch van start.

De verbinding zal vier keer per week worden uitgevoerd op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Daarbij vertrekt de A350-900 (42 zetels in business class, 24 zetels in premium economy Class en 187 zetels in economy) om 23:55 lokale tijd in Singapore om zo om 07:20 in Brussel te landen. De terugvlucht vertrekt hier om 12:10 en zal de volgende ochtend om 06:55 in Singapore landen.

Brussel wordt de dertiende Europese bestemming van Singapore Airlines. Tickets zullen vanaf morgen te koop worden aangeboden.