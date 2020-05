Stelt Singapore Airlines lancering nieuwe route naar Brussel uit tot april 2021?

De kans is reëel dat Singapore Airlines de nieuwe route naar Brussel die ze zou opstarten in oktober zal uitstellen naar volgend jaar. Dat kan worden afgeleid uit veranderingen in het boekingsysteem. Singapore Airlines zelf heeft nog geen commentaar gegeven.

Eind vorig jaar kondigde Singapore Airlines aan dat ze vanaf 25 oktober vier keer per week tussen Brussel en Singapore zou gaan vliegen met A350-900’s. Dat ging een herstart van de route betekenen want in het begin van deze eeuw vloog Singapore Airlines al naar Brussel.

Toch is de kans reëel dat de maatschappij de lancering van haar nieuwe route uitstelt naar april 2021. Dat kan worden afgeleid uit het boekingssysteem. Sinds korte tijd kunnen de rechtstreekse retourvluchten niet meer geboekt worden op de website van Singapore Airlines. Enkele vluchten kunnen nog wel worden geboekt maar aan dure prijzen. Dat komt omdat enkel de full fare boekingsklassen nog beschikbaar zijn.

Normaal zijn er op een vlucht verschillende boekingsklassen, aangeduid met letters, beschikbaar naargelang hoeveel plaatsen er nog over zijn in een bepaald tarief. Wanneer een maatschappij deze allemaal weghaalt, betekent dit normaal dat ze een route stopzet of uitstelt.

Bij Singapore Airlines zijn deze klassen met uitzondering van de 3 full fare’s weggehaald en zijn deze pas terug te zien op vluchten vanaf 1 april. De kans is dan ook reëel dat de vluchten van Singapore Airlines naar Brussel zullen worden uitgesteld tot 1 april 2021. De maatschappij heeft na meerdere aanvragen echter nog geen commentaar gegeven.

Donderdag zal Singapore Airlines voor het eerst in haar geschiedenis een nettoverlies aankondigen voor het vorige boekjaar dat eindigde op 31 maart. Bij die presentatie komen we misschien meer te weten over het lot van de nieuwe routes die ze had gepland voor dit jaar.