Nieuwe A320-sim opent op luchthaven Antwerpen

Op de luchthaven van Antwerpen wordt er deze zomer door LVL320 een nieuwe A320-sim in gebruik genomen. LVL320 is een nieuw onderdeel van de Antwerpse vliegschool Skywings Flight Training. Op de sim zullen verschillende opleidingen en trainingen kunnen worden gegeven aan leerlingen van vliegscholen en LVL320 biedt ook trainingen aan voor A320-piloten die door de crisis tijdelijk zonder werk zitten.

Op de luchthaven van Antwerpen kan er vanaf deze zomer worden gevlogen op een realistische en gecertificeerde Airbus A320-simulator. In Antwerpen was er voor toekomstige lijnpiloten al een Alsim-simulator bij BAFA en ook bij EuroPilot Center komt er zo een nieuwe, maar dit wordt de eerste en enige Airbus-simulator in Antwerpen.

Op de simulator zullen onder andere APS-MCC-cursussen (Airline Pilots Standard Multi Crew Cooperation ) worden gegeven waarbij studenten van vliegscholen in België en daarbuiten kunnen trainen in een professionele airline-gerichte omgeving. De sim zal ook beschikbaar worden gesteld aan A320-piloten die door de crisis hun werk hebben verloren en hun skills op niveau willen houden. De sim kan ook gebruikt worden ter voorbereiding voor een sollicitatie bij een luchtvaartmaatschappij, waar standaard ook altijd een simsessie bijhoort.

LVL320 heeft bewust voor de A320 gekozen en niet voor de B737, die zeer veel gebruikt wordt voor deze opleidingen, omdat een A320-sim volgens LVL320 sneller een realistischer gevoel geeft bij het vliegen dan bij de B737, waarbij aerodynamische effecten op bijvoorbeeld de stuurkolom moeten worden gesimuleerd. Een andere troef voor LVL320 om te kiezen voor een Airbus-sim is dat bij Skywings al instructeurs werken die als lijnpiloot al met Airbus-toestellen vliegen bij een Belgische luchtvaartmaatschappij.