Antwerp Airport viert honderdjarig bestaan met Fly-In en Vliegshow op zaterdag 20 en zondag 21 mei

Op maandag 23 mei 2023 is het exact 100 jaar geleden dat de Luchthaven van Antwerpen voor het eerst opende, datzelfde jaar startten Jean Stampe en Maurice Vertongen er hun pilotenschool. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de luchthaven organiseert het Stampe en Vertongen Museum in het weekend van 20 en 21 mei een Fly-In en Vliegshow op de luchthaven.

Antwerp Airport viert dit jaar een opmerkelijk jubileum. De luchthaven bestaat 100 jaar. Antwerp Airport officieel geopend op 23 mei 1923. Niet veel later openden Jean Stampe en Maurice Vertongen de eerste vliegschool en vliegtuigfabriek op de luchthaven. Samen met Jan Olieslagers waren zij de initiatiefnemers en stuwende krachten achter de ontwikkeling van de luchthaven.

Honderd jaar later organiseert het Stampe en Vertongen Museum, dat opgericht werd in 1995, een Fly-In en Vliegshow ter ere van het honderdjarig bestaan van de luchthaven. Op beide dagen worden de terreinen van de luchthaven opengesteld voor het grote publiek.

Programma:

Zaterdag 20 mei – Op zaterdag 20 mei vindt vindt de 29e Stampe Fly In plaats. Van alle windstreken komen die dag oude en nieuwe vliegtuigen naar de luchthaven van Antwerpen waar de vliegtuigen ook te bezichtigen zullen zijn. Daarnaast hebben bezoekers ook de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de nieuwste Airbus A400M transportvliegtuigen van Defensie of om zelf mee te vliegen met een SV-4 vliegtuig. Deze vliegtuigen werden gemaakt in de vliegtuigfabriek op Antwerp Airport.

Zondag 21 mei – Op zondag 21 mei vindt tussen 13u en 17u30 een grote vliegshow plaats op de luchthaven. Die dag zal je onder meer kunnen genieten van Harvards, Spitfires, de Red Devils en een groot lichtspektakel met acrobatie.

De terreinen van de luchthaven zijn beide dagen toegankelijk voor het grote publiek vanaf 10u. Voor jong- en oud is er iets te beleven. Op de luchthaven zijn ook verschillende eet- en drankkraampjes, zullen verschillende verkoopstanden zijn, is er randanimatie en ook het luchthavenrestaurant Belair is open.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro per persoon. Je ticket is zowel geldig op zaterdag als op zondag. Een ticket kan je kopen aan de deur.

Alle info over het event kan je terugvinden op: https://www.stampe.be/bezoekers-info