KLM gaat 4.500-5.000 banen schrappen

Bij KLM moeten er tussen de 4.500 en 5.000 banen verdwijnen. Dat maak het bedrijf vandaag bekend. Het gaat daarbij om voltijdse equivalenten. Voor een groot deel van die banen is al een oplossing door het niet verlengen van contracten of vrijwillig vertrek.

Nadat verschillende luchtvaartmaatschappijen de voorbije maanden ontslagen aankondigden, kan ook KLM niet anders dan haar organisatie fors in te krimpen. Door de coronacrisis wil de maatschappij met zo’n 4.500 tot 5.000 banen inkrimpen. Bij KLM werken er ongeveer 33.000 personeelsleden.

Voor een groot deel van die banen is al een oplossing. Het niet verlengen van tijdelijke contracten is al een besparing van 1.500 banen. Ook hebben zo’n 2.000 KLM’ers aangegeven gebruik te willen maken van de vrijwillige vertrekregeling. Ook de pensioneringen in 2020 en 2021 zijn goed voor 500 banen. In totaal kan de maatschappij daardoor dus al gemakkelijk 4.000 banen schrappen zonder gedwongen ontslagen.

Desondanks al deze alternatieve maatregelen gaat KLM er vanuit de komende tijd nog voor 1.500 banen een oplossing te moeten zoeken. Het gaat om 500 plaatsen bij de grondafdelingen, 300 bij het cabinepersoneel, 300 bij het cockpitpersoneel en 400 bij andere dochterondernemingen.

KLM sluit tevens niet uit dat er nog meer mensen de komende jaren het bedrijf zullen moeten verlaten. De maatschappij gaat nu uit van een productievermindering van 20 procent voor 2021 en 2022, maar als dat meer is, zullen nog meer banen sneuvelen.