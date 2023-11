JetBlue kan minstens nog één zomer op Schiphol blijven

Het Amerikaanse JetBlue en een twintigtal andere luchtvaartmaatschappijen zullen komende zomer toch nog naar Schiphol mogen vliegen. De Nederlandse regering steekt de beslissing om Schiphol al deze zomer te krimpen noodgedwongen in de diepvriezer. Op langere termijn is het onduidelijk wat er precies zal gebeuren.

De luchtvaartmaatschappijen die recent vluchten naar Schiphol hadden opgestart, en dus geen ‘historische rechten’ hadden, mogen dan toch volgende zomer hun slots behouden. Door de oorspronkelijke plannen om het aantal vluchten op Schiphol volgend jaar te doen krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten werd een twintigtal maatschappijen verbannen van de luchthaven. Het Amerikaanse JetBlue was één van die maatschappijen en onder meer de Amerikaanse regering tekende hevig verzet aan tegen die beslissing en dreigde met vergeldingsmaatregelen waarbij KLM een groot slachtoffer zou worden.

De Nederlandse minister voor Infrastructuur werd door mede door de EU en de Amerikanen onder druk gezet om die plannen terug te draaien. Ook KLM en andere Nederlandse maatschappijen verhoogden de druk. Zij zijn al langer met een juridische zaak bezig tegen de beslissing. Een rechter gaf hen eerder gelijk maar in beroep kreeg de Nederlandse regering gelijk. De zaak ligt nu bij het hoogste rechtsorgaan in Nederland en het is wachten op die uitspraak. De krimp voor volgende zomer wordt dan ook al zeker uitgesteld tot die uitspraak.

Luchtvaartmaatschappijen zoals JetBlue kunnen hun vluchten volgende zomer dan toch zoals gepland laten doorgaan, maar het is de vraag wat er in de nabije toekomst moet gebeuren. Een Europese procedure die werkt op basis van het balanced approach principe is al aan de gang. Daarbij worden verschillende partijen gehoord zodat er kan worden gewerkt aan een gebalanceerde oplossing. Het resultaat daarvan kan zijn dat er mogelijk nog steeds zal worden beslist om het aantal vluchten te verminderen.

Hoewel KLM tevreden is met deze beslissing, de maatschappij riskeerde het grootste slachtoffer te worden bij mogelijke vergeldingsmaatregelen van de Amerikanen, is de luchthaven van Schiphol zelf teleurgesteld. In een mededeling luidt het: “Met deze ontwikkeling trekken omwonenden aan het kortste eind en dat stelt Schiphol teleur. Vermindering van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar eindelijk was er duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden. Het terugvallen op ‘anticiperend handhaven’ leidt volgens Schiphol tot meer onzekerheid, ook voor de luchtvaartsector zelf. Het is echt de hoogste tijd dat omwonenden merkbaar minder hinder krijgen. De noodzaak van een nachtsluiting van Schiphol wordt nog groter.”

De volgende Nederlandse regering zal het Schiphol-debacle alleszins opnieuw op z’n bord krijgen. Later deze maand zijn er verkiezingen waarbij een nieuwe Nederlandse regering zal moeten worden gevormd.