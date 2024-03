Air France en KLM nemen vernieuwde Air&Rail Terminal in Brussel-Zuid in gebruik

Vandaag werd de volledig gerenoveerde Air&Rail Terminal van Air France en KLM officieel in gebruik genomen door Marjan Rintel, CEO van KLM, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU en François Sénémaud, Franse ambassadeur in België. De Air&Rail Terminal is te vinden in het station Brussel-Zuid en biedt een sfeervolle lounge voor reizigers. Air France en KLM blijven investeren in hun Air&Rail aanbod tussen België, Frankrijk en Nederland, met meer dan 4.500.000 zitplaatsen op 93.000 hogesnelheidstreinen sinds de introductie van de dienst in maart 2001.

Al bijna 20 jaar bieden Air France en KLM hun klanten van en naar België een volledig geïntegreerde service, waarbij ze hun trein- en vliegreizen kunnen combineren in dezelfde boeking. Dankzij het Air&Rail-aanbod hebben reizigers één enkele boeking voor hun hele reis en een gegarandeerde zitplaats op de volgende beschikbare vlucht of trein, kosteloos, als hun vlucht of treinvertraging zou hebben. Speciale teams helpen reizigers van Air France en KLM in de stations.



Leden van Flying Blue, het loyaliteitsprogramma van Air France en KLM, krijgen alle voordelen die bij hun status horen: Miles sparen, voorrang bij het inchecken dankzij de SkyPriority-service, toegang tot de Eurostar Lounge in het station Brussel-Zuid, extra bagagevrijstelling en gratis toegang tot stoelopties aan boord van hun vlucht. Air France-klanten met een aansluiting in Parijs-Charles de Gaulle hebben als extra voordeel de doorcheck van hun bagage vanaf het station Brussel-Zuid tot aan de eindbestemming van hun reis. KLM-klanten profiteren van SkyPriority in transit op Amsterdam Airport Schiphol, waardoor ze voorrang krijgen bij het inchecken, het boarden en de bagageafhandeling, evenals voorrang bij de veiligheidscontrole en immigratie.

Sinds 2022 kunnen KLM-klanten die overstappen op Schiphol vanaf 30 uur voor vertrek online inchecken voor hun gehele reis, inclusief treinreizen met Eurostar. Hiermee wordt tijd bespaard. Reizigers kunnen tot 30 minuten voor vertrek inchecken. Air France-klanten krijgen een 1e-klas zitplaats aan boord van TGV INOUI. Business Class-klanten van KLM nemen plaats in de Premium-klasse aan boord van de Eurostar-treinen.

Aanstaande zomer wordt een 7de dagelijkse hogesnelheidsdienst toegevoegd op het traject tussen Brussel-Zuid en Parijs-Charles de Gaulle.

Gecombineerde Air&Rail-tickets zijn beschikbaar via www.airfrance.be, www.klm.be, bij de ticketdesk in het station Brussel-Zuid of via ieder reisbureau. De Air&Rail Terminal is dagelijks geopend van 5u30 tot 18u30.