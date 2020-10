Brussels Airlines verhoogt eind oktober aanbod naar Afrika met 12 procent

Vanaf 25 oktober verhoogt Brussels Airlines haar capaciteit richting Afrika. Ook in de drukkere periode van begin december tot begin januari zal de maatschappij meer langeafstandsvluchten gaan uitvoeren dan nu het geval is. De vluchten naar Noord-Amerika worden wel pas in februari herstart.

Met de start van het winterseizoen op 25 oktober biedt Brussels Airlines in totaal 14 Afrikaanse bestemmingen aan. Het aanbod wordt dan uitgebreid met 12 procent en zo komt er een dagelijkse vlucht naar Abidjan. Tijdens de piekperiode van begin december tot begin januari komen er extra vluchten naar Banjul, Bujumbura, Dakar, Douala, Entebbe, Freetown, Kigali, Kinshasa, Monrovia en Yaoundé, goed voor in totaal 40 procent meer capaciteit dan nu.

Vanaf februari verschijnt dan ook terug Noord-Amerika in de schijnwerpers. De maatschappij herstart dan haar vluchten naar New York JFK. Ook de Angolaanse hoofdstad Luanda zal dan terug de A330’s van de maatschappij mogen ontvangen.

Voor het Europese netwerk komen er tijdens de vakanties extra vluchten naar de Europese vakantiebestemmingen zoals Alicante, Gran Canaria, Faro, Lissabon, Malaga en Tenerife.

Alle tickets blijven ook flexibel omboekbaar. Passagiers die in het bezit zijn van een Brussels Airlines ticket geboekt voor 25 augustus, die hun reis willen uitstellen of van wie de vlucht werd geannuleerd, hebben een maximale flexibiliteit om de waarde van hun ticket later te gebruiken. Zij hebben tot 31 januari 2021 de tijd om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om een nieuwe vlucht te boeken. De nieuwe reis kan plaatsvinden tot 31 december 2021. Sinds 25 augustus blijven alle nieuw geboekte tickets flexibel en kunnen ze meerdere keren gratis worden gewijzigd.