Na 21 jaar is Singapore Airlines terug op Brussels Airport

Na een afwezigheid van 21 jaar keert Singapore Airlines morgen terug naar Brussels Airport. Zo meteen vertrekt in Singapore de eerste vlucht richting Brussel, nadat de route in 2003 werd stopgezet. Vanaf vandaag zal de maatschappij vier keer per week tussen beide steden gaan vliegen.

Deze lente is het precies 21 jaar geleden dat Singapore Airlines stopte met vliegen tussen Singapore en Brussel. Door de uitbraak van het SARS-virus in de lente van 2003 werden verschillende routes van Singapore Airlines geschrapt of qua frequenties afgebouwd. Initieel sneuvelde de route naar Brussel vanaf maart 2003 tot en met mei 2003, maar uiteindelijk verdween Brussel samen met verschillende andere steden zoals Chicago en Las Vegas definitief uit het netwerk. Ondertussen bleef Singapore Cargo al die jaren wel verder vliegen naar Brussel, de vrachtdivisie van de maatschappij startte haar vrachtvluchten naar Brussel in september 1988 op, maar de passagiersoperaties bleven weg.

En toen was het december 2019: na een lange afwezigheid kondigt Singapore Airlines de terugkeer van Brussel in haar netwerk aan. Vanaf oktober 2020 zou de maatschappij terugkeren met vier wekelijkse vluchten. Maar een nieuwe ziekte-uitbraak zorgde ervoor dat die herstart niet kon doorgaan. De plannen van de herstart van de Brussel-route werden door het coronavirus opnieuw in de koelkast geplaatst. Uiteindelijk maakt de maatschappij in september 2023 een einde aan de onzekerheid van een mogelijke herstart van de route: vanaf 5 april 2024 zal het eerste vliegtuigen opnieuw met passagiers opstijgen in Singapore met bestemming Brussel.

De maatschappij vliegt vanaf vandaag het ganse jaar door vier keer per week tussen Singapore en Brussel. Dat doet de maatschappij met haar A350-900’s. Op deze route zet de maatschappij de A350’s in met twee klassen: 40 zetels in business class en 263 zetels in economy class. De vluchten vertrekken telkens om 23:55 in Singapore en komen om 07:20 aan in Brussel. Daar vertrekt het vliegtuig opnieuw om 12:10 met aankomst in Singapore om 06:55. Vanuit Brussel is er telkens een vertrek op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag.