Brussels Airlines start MPL-programma in samenwerking met Antwerpse vliegschool

Brussels Airlines en het Antwerpse Skywings Flight Training hebben een samenwerking gesloten om exclusief voor Brussels Airlines nieuwe piloten te gaan opleiden. Het zogenaamde MPL-programma (Multi-Pilot License) geeft kandidaat-piloten werkzekerheid bij de Belgische maatschappij na voltooiing van hun opleiding.

Brussels Airlines heeft een samenwerking gesloten met de Antwerpse vliegschool Skywings Flight Training om piloten op te leiden voor de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij zal verantwoordelijk zijn om kandidaat-piloten te selecteren die na voltooiing van de training bij Brussels Airlines op de A320’s kunnen gaan werken. De training zelf zal worden gegeven door Skywings met de nodige accenten van Brussels Airlines zoals specifieke procedures van de maatschappij. Bij voltooiing kunnen de kandidaten dan hun line-training beginnen bij de maatschappij. Tijdens die periode vliegt de nieuwe piloot al als first officer bij de maatschappij, maar wordt die nog begeleidt door een training captain.

Brussels Airlines plant jaarlijks 20 tot 30 kandidaat-piloten te selecteren. De eerste klas start in de herfst van dit jaar en zal in de loop van 2026 op de A320’s van de maatschappij worden gelost. Voor het MPL-programma loopt een specifieke sollicitatieprocedure van de maatschappij zelf en die is dus onafhankelijk van de gewone pilootopleidingen van Skywings. De kostprijs van de vliegopleiding blijft wel nog grotendeels bij de kandidaat-piloten liggen en komt op 99.500 euro. Meer informatie is te vinden op de jobpagina van Brussels Airlines.