Qatar neemt drie nieuwe Airbus A350-1000 toestellen in ontvangst

Qatar Airways nam afgelopen weekend drie nieuwe Airbus A350-1000 toestellen met de registraties A7-ANO, A7-ANQ en A7-ANR in ontvangst genomen. Met de drie nieuwe toestellen is Qatar de grootste gebruiker van de A350 met in totaal 52 toestellen. De vliegtuigen zullen ingezet worden op de routes naar Afrika, Noord- en Zuid Amerika, Azië en Europa.

“Qatar Airways is een van de weinige luchtvaartmaatschappijen ter wereld die nooit gestopt is met vliegen tijdens deze crisis. Als een van de enige luchtvaartmaatschappijen die op dit moment nog nieuwe vliegtuigen in ontvangst neemt, heeft onze strategische investering in moderne, brandstofefficiënte tweemotorige vliegtuigen ons in staat gesteld om te blijven vliegen en meer dan 2,3 miljoen mensen thuis te brengen op meer dan 37.000 vluchten sinds het begin van de pandemie*. Vanwege de impact van COVID-19 op de reisvraag zullen we groener en slimmer blijven vliegen door onze vloot Airbus A380’s aan de grond te houden, omdat het commercieel en ecologisch niet verantwoord is om een dergelijk groot toestel op de huidige markt in te zetten. Milieubewuste passagiers kunnen reizen met de geruststelling dat Qatar Airways de markt voortdurend op de voet volgt om zowel de passagiers- als de vrachtvraag te evalueren, zodat we op elke route het meest geschikte vliegtuig kunnen inzetten. In plaats van noodgedwongen te grote toestellen te moeten vliegen vanwege de beperkte variatie van de vloot, waardoor ook de flexibiliteit voor passagiers om te reizen wanneer ze dat willen daalt, heeft Qatar Airways een reeks duurzame vliegtuigen waaruit we kunnen kiezen om meer vluchten met de juiste capaciteit in elke markt in te zetten. Passagiers kunnen er ook op vertrouwen dat we een eerlijk vluchtschema hanteren met onze gemengde vloot, zodat we onze dienstverlening kunnen behouden en de grootte van de vliegtuigen kunnen uitbreiden of verkleinen, afhankelijk van de passagiersvraag” zegt zijne excellentie Mr. Akbar Al Baker, CEO van de Qatar Airways Group.

Passagiers aan boord van de A350-1000 kunnen genieten van één van de ruimste cabines met grotere ramen die zorgen voor een extra ruimtegevoel, bredere zitplaatsen in alle klasses, een geavanceerde luchtsysteemtechnologie inclusief HEPA-filters die zorgen voor een optimale luchtkwaliteit in de cabine. LED- sfeerverlichting die een natuurlijke zonsopgang en zonsondergang nabootst om de effecten van een jetlag te verminderen en bovenop, een zeer stille cabine die voor een rustigere reis zorgt.

De A350-1000 wordt momenteel al gebruikt op de routes Amsterdam-Doha en Londen-Doha. Voorlopig blijft Qatar naar Brussel vliegen met een 787, of dit in de toekomst zo zal blijven is nog niet geweten.