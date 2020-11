Korean Air neemt Asiana over

De twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Korea worden één bedrijf. Korean Air neemt concurrent Asiana Airlines over, met steun van de overheid. Asiana verkeerde in financieel moeilijk vaarwater en de overheid wil door deze deal te steunen de maatschappij in de lucht houden.

Korean Air neemt concurrent Asiana Airlines over voor 1,4 miljard euro. Samen worden de twee bedrijven qua capaciteit de zevende grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld.

De deal wordt grotendeels gefinancierd door de Korea Development Bank, die al de grootste eigenaar was van Asiana, met steun van de Koreaanse overheid. De maatschappij deed het financieel al slecht en door de huidige crisis waren de vooruitzichten ernstig.

Onder de overname vallen uiteraard ook de lowcostmaatschappijen van Asiana: Air Busan en Air Seoul. Die zullen samen met de lowcostmaatschappij van Korean Air, Jin Air, één maatschappij gaan vormen. Hoe de overname van de twee main carriers gaat verlopen is nog niet bekend, voorlopig behouden ze elk hun eigen merk.

Asiana Airlines zit in Star Alliance en beschikt over een vloot van meer dan 80 toestellen. Korean Air is lid van SkyTeam en vliegt met meer dan 160 toestellen.