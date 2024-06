Fusie Korean Air en Asiana brengt nieuwe Koreaanse spelers naar Europa

De fusie tussen Korean Air en Asiana Airlines zorgt voor nieuwe spelers op de routes tussen Europa en Zuid-Korea. Verschillende mededingsautoriteiten hebben de fusiemaatschappij eisen opgelegd in ruil voor groen licht. In Europa moet Korean Air slots en rechten op enkele Europese luchthavens afstaan aan de lowcostmaatschappij T’way Air. Ook de vrachtafdeling Asiana Cargo moet worden verkocht. Asiana Cargo is met 3 wekelijkse vluchten ook actief in België.

In november zal het vier jaar geleden zijn dat Korean Air en Asiana Airlines aankondigden dat ze zouden gaan fuseren. Daarmee zouden de twee grootste maatschappijen van het land samen één van de grootste luchtvaartgroepen ter wereld vormen. Het plan was en is nog steeds om Asiana te laten opgaan in Korean Air en daardoor een veel groter Korean Air te maken. Ook de lowcostdochters van beide maatschappijen zullen opgaan in één bedrijf. Het gaat om Jin Air, Air Busan en Air Seoul. Ondertussen hebben al 13 van de 14 vereiste landen hun akkoord gegeven voor de nieuwe fusiemaatschappij. In ruil daarvoor werden er wel eisen gesteld om de resulterende monopoliepositie op enkele routes te verhinderen.

Zo houdt het groen licht van Europa in dat Korean Air op vier routes tussen Zuid-Korea en Europa slots en rechten moet afgeven aan de Koreaanse lowcostmaatschappij T’Way Air. Die maatschappij is met een vloot van B737’s en A330’s actief op de binnenlandse en Aziatische markt. Het gaat om routes naar Frankfurt, Rome, Parijs en Barcelona. Ook moet Korean Air T’Way Air de toegang geven tot vliegtuigen die deze langeafstandsroutes kunnen uitvoeren. T’Way Air vliegt al met een vloot van 3 A330-300’s, maar die hebben niet het bereik om de nieuwe routes uit te voeren. De A330’s zijn uitgerust met een configuratie van slechts 12 zetels in business maar wel 335 zetels in economy. Daarom zal Korean Air 5 A330-200’s ter beschikking stellen van T’Way Air. Die zijn dan wel maar geconfigureerd met 18 zetels in business en 228 in economy, maar kunnen zonder problemen op deze routes worden ingezet.

De fusie tussen Korean Air en Asiana mag ook enkel maar doorgaan als T’Way Air actief is op alle 4 de routes. Het is dus in het belang van Korean Air dat de lowcostconcurrent snel vluchten start, en dat doet ze ook. In augustus start de maatschappij met 3 wekelijkse vluchten naar Rome. In september is dan Barcelona aan de beurt en in oktober volgt Frankfurt. Voor de vluchten naar Parijs is nog geen startdatum bekend, maar ook die lancering zou nog dit jaar moeten volgen. T’Way Air heeft in mei al een eerste Europese route opgestart naar Zagreb en kan de Europese expansie nu verderzetten.

Een tweede belangrijke eis van Europa is dat het vrachtsegment, Asiana Cargo, wordt afgestoten. Daarbij staan vliegtuigen, slots, trafiekrechten, bemanning en vrachtcontracten in de etalage. De waarde van Asiana Cargo met een tiental vrachtvliegtuigen zou worden geschat op 219 tot 364 miljoen dollar. De EU moet de overnemer goedkeuren en wil ook dat die financieel en operationeel in staat is om het vrachtbedrijf op een competitieve manier te laten opereren. De hybride maatschappij Air Premia zou nu als favoriet uit de bus zijn gekomen. Er waren nog twee andere Koreaanse maatschappijen (Eastar Jet en Air Incheon) in de running. Air Premia is een relatief nieuwe maatschappij die met 5 B787-9’s langeafstandsvluchten uitvoert naar de Verenigde Staten (San Francisco, Los Angeles en Newark) en ook naar haar enige Aziatische bestemming Bangkok vliegt.

Asiana Cargo is al sinds 1998 actief op Brussels Airport. Met een B747-400F voert de maatschappij 3 vluchten per week uit op de route New York JFK – Brussel – Seoul Incheon. Wat een overname van de activiteiten voor Brussel of Asiana Cargo zou betekenen, is niet duidelijk.

Momenteel hebben naast de EU ook Turkije, Taiwan, Thailand, de Filipijnen, Maleisië, Vietnam, Zuid-Korea, Singapore, Australië, China, Japan en het Verenigd Koninkrijk de fusie goedgekeurd. Enkel de Verenigde Staten moet nog groen licht geven. Korean Air hoopt nu om tegen eind oktober de goedkeuring van de VS te verkrijgen.

Korean Air beschikt over een vloot van zo’n 150 toestellen met een mix van vliegtuigen van Airbus en Boeing. Asiana Airlines is met een 70-tal vliegtuigen de kleinste van de twee.