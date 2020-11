Cathay Pacific schrapt zeven routes waaronder Brussel

Cathay Pacific schrapt de route tussen Hong Kong en Brussel. Dat bericht de South China Morning Post op basis van een interne memo. De maatschappij zou zeven intercontinentale routes schrappen.

Volgens een memo die Cathay Pacific intern heeft verspreid zal de maatschappij voor lange tijd de routes vanuit Hong Kong naar zeven intercontinentale bestemmingen schrappen. Het gaat om Londen Gatwick, Newark, Washington Dulles, Seattle, Male, Dublin en Brussel. De bestemmingen Londen en New York blijven wel bediend door de luchthavens van Heathrow en JFK.

Volgens de South China Morning Post zijn het verlieslatende routes en zullen zij zeker volgend jaar niet meer terugkeren. Er wordt niet uitgesloten dat binnen enkele jaren de routes zouden kunnen terugkeren in het schema

De Cathay Pacific-route naar Brussel werd in de lente van 2018 gelanceerd. Met de A350 kwam de maatschappij initieel vier keer per week vanuit Hong Kong naar Brussels Airport. In maart van dit jaar werd de verbinding met Brussel tijdelijk stopgezet. Nu zou die verbinding de komende jaren niet meer terugkeren.