United schrapt voor langere tijd lijndienst tussen Chicago en Brussel

United gaat vanaf 25 december de lijndienst tussen Brussel en Chicago stopzetten. Door de coronacrisis is de vraag op de route te laag. De maatschappij hoopt om tegen volgende zomer de lijndienst opnieuw op te starten.

Op kerstdag wordt voorlopig de laatste lijnvlucht van United tussen Brussel en Chicago uitgevoerd. De maatschappij zet verschillende intercontinentale routes (tijdelijk) stop omdat de vraag door de crisis te laag is om deze in de winter te behouden.

Andere routes die sneuvelen zijn onder meer die tussen Chicago en Tel Aviv, Washington en Zürich en van San Francisco en Washington naar Londen.

Chicago is één van de drie bestemmingen die United rechtstreeks vanuit Brussel aanbiedt. De andere twee zijn Newark en Washington. Het is nog niet beslist wanneer de route naar Chicago terugkomt. Mogelijk zal dat in het zomerseizoen van 2021 gebeuren. Voorlopig staan die vluchten nog steeds in het boekingsysteem.