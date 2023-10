United vanaf maart twee keer per dag tussen Newark en Brussel

United voegt voor volgend zomerseizoen een vierde dagelijkse vlucht toe naar Brussel. De maatschappij gaat buiten haar vluchten naar Newark, Chicago en Washington een tweede dagelijkse vlucht toevoegen naar Newark. Daardoor zal er volgende zomer vier keer per dag vanuit Brussel naar New York kunnen worden gevlogen.

Vanaf 30 maart voegt United een tweede dagelijkse vlucht toe aan haar route Newark-Brussel. Die zal worden gevlogen met een kleinere B757-200. De huidige dagelijkse vlucht wordt nog steeds met de grotere B787-10 uitgevoerd.

De nieuwe vlucht (UA618) zal telkens om 21:10 in Newark vertrekken en in Brussel om 10:40 aankomen. De huidige Newark-vlucht (UA999) vertrekt om 18:35 met aankomst in Brussel om 07:45. De terugvlucht zal in de namiddag vertrekken om 14:15 en in Newark aankomen om 16:40.

De vluchten van United naar Chicago zullen worden uitgevoerd met de B787-10 en de vluchten naar Washington met de B777-300. Volgend zomerseizoen zullen er naast de twee United-vluchten naar Newark ook dagelijkse vluchten zijn van Brussels Airlines en Delta naar New York JFK.