Brussels Airlines krijgt viersterrenrating van APEX

Brussels Airlines heeft van APEX een viersterrenrating gekregen. Het is de eerste keer dat de maatschappij die krijgt. De rating is gebaseerd op de feedback van passagiers en de inzichten die zijn verzameld door het partnerschap van APEX met TripIt.

APEX is een non-profit ledenorganisatie die zich toelegt op het verbeteren van de passagierservaring van luchtvaartmaatschappijen en kent jaarlijks vier en vijf sterren toe aan luchtvaartmaatschappijen in vier categorieën: wereldwijde luchtvaartmaatschappijen, grote luchtvaartmaatschappijen, regionale luchtvaartmaatschappijen en low-cost maatschappijen.

Tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 werden meer dan een miljoen vluchten van bijna 600 luchtvaartmaatschappijen uit de hele wereld beoordeeld door passagiers. Eerst kenden de passagiers hun algemene vluchtervaring van één tot vijf sterren toe. Vervolgens kregen de passagiers de mogelijkheid om anoniem te beoordelen in vijf subcategorieën: zitcomfort, cabineservice, eten en drinken, entertainment en Wi-Fi. Als gevolg daarvan kreeg Brussels Airlines een viersterrenrating voor grote luchtvaartmaatschappijen voor 2021.

“Naast het aanbieden van een heel persoonlijke klantenervaring, investeerden we vorig jaar in een gloednieuwe boutique hotelervaring op onze intercontinentale vluchten, samen met de introductie van een Premium Economy Class, die beide zeer worden gewaardeerd door onze klanten. Deze onderscheiding is een bewijs van de hoge kwaliteitsstandaard die we bieden en moedigt ons aan om verder te investeren in onze passagierservaring, in lijn met onze nieuwe bedrijfsvisie om de meest betrouwbare luchtvaartmaatschappij te zijn, waar iedereen zich thuis voelt”, zegt Tanguy Cartuyvels, Head of Customer Experience, Marketing en Product bij Brussels Airlines.