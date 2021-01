Brussels Airlines zet A330 in richting Londen Heathrow

Brussels Airlines zal vanaf zaterdag een keer per week een A330 inzetten op haar route naar Londen Heathrow. De maatschappij is niet de enige die met langeafstandstoestellen vanuit Brussel naar het Verenigd Koninkrijk vliegt om de vrachtcapaciteit te verhogen.

Vanaf 23 januari zet Brussels Airlines op zaterdagen een A330 in op haar lijnvlucht naar Londen Heathrow. Daarmee kan de maatschappij de vrachtcapaciteit richting het Verenigd Koninkrijk verhogen. De A330-vluchten staan momenteel al ingepland op elke zaterdag tot en met 27 maart.

Brussels Airlines is niet de enige maatschappij die langeafstandstoestellen inzet vanuit Brussel naar het Verenigd Koninkrijk. Virgin Atlantic vliegt al op regelmatige basis tussen Heathrow en Brussel en ook SAS heeft momenteel een A330 gebaseerd in Brussel waarmee ze tot twee keer per dag met vracht tussen Brussel en Birmingham vliegt.