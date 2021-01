B737 MAX mag in Europa opnieuw de lucht in

De Boeing 737 MAX mag in Europa opnieuw gebruikt worden voor passagiersvluchten. EASA heeft hiervoor vandaag het groen licht gegeven.

Europese luchtvaartmaatschappijen mogen opnieuw met passagiers vliegen met de B737 MAX. EASA heeft daarvoor vandaag de toestemming geven. Maatschappijen moeten echter wel de nodige aanpassingen doen en de vereiste trainingen voor de piloten uitvoeren.

Dat is goed nieuws voor de luchtvaartmaatschappijen die de MAX al in hun vloot hadden of binnenkort toestellen van het type geleverd krijgen. In België heeft TUI fly 4 B737 MAX-toestellen die al sinds maart 2019 aan de grond staan. Wanneer die toestellen opnieuw hun eerste vlucht met passagiers zullen uitvoeren, is nog niet bekend.