Brussels Airlines en NORDIC tekenen driejarig contract

Brussels Airlines en NORDIC gaan ook de volgende drie jaar samenwerken met rechtstreekse vluchten vanaf Brussels Airport naar Scandinavië. Zowel tijdens het winter – als zomerseizoen komen er vluchten naar Lapland en Zuid-Noorwegen.

De voorbije jaren werkte reisorganisator NORDIC al samen met Brussels Airlines voor vluchten richting Lapland en Noorwegen. Nu is er een driejarig contract getekend om die samenwerking verder te laten gaan.

Zo komen er deze zomer rechtstreekse vluchten naar Evenes in de Lofoten, een spectaculaire eilandengroep in Noord-Noordwegen. Het gaat om een wekelijkse vlucht. In het winterseizoen worden Kittilä, Kiruna en Bergen aan het netwerk toegevoegd. Kittilä, Kiruna en Bergen werden eerder al door Brussels Airlines aangevlogen in opdracht van NORDIC, Evenes is een nieuwe bestemming.

Kittilä in Fins Lapland zal wekelijks aangevlogen worden van 18 december tot en met 9 april met een bijkomende vlucht elke 5 dagen vanaf 8 december tot 11 april. Daarbovenop zal Kiruna rechtstreekse vluchten verwelkomen tijdens het begin en einde van het winterseizoen. Brussel en Bergen worden vier keer verbonden in februari en maart, terwijl Evenes gedurende de zomervakantie van 2021 wekelijks een vlucht ontvangt, mits de reisrestricties in Noorwegen opgeheven worden.

De vluchten en pakketreizen zijn exclusief te boeken via Nordic.