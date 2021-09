Deze zomer 70 procent meer vluchten op Brussels Airport

Afgelopen zomermaanden juli en augustus waren er 70 procent meer vluchten dan vorig jaar op Brussels Airport. De luchthaven draait momenteel op zo’n 65 procent van de normale activiteit ten opzichte van referentiejaar 2019. Brussels Airlines voerde meer dan het dubbele van het aantal vluchten van vorige zomer uit.

Deze zomervakantie mocht Brussels Airport 27.078 aankomende en vertrekkende vluchten noteren. Daarbij horen niet enkel de passagiersvluchten maar ook de vracht- en privévluchten. Dat is een stijging van 70,6 procent ten opzichte van de zomer van 2020 toen dat het aantal vluchten maar 15.866 bedroeg. Net zoals vorig jaar was augustus de sterkste maand met 13.833 vluchten. In juli waren er 13.245 vluchten.

Grootste klant Brussels Airlines zag het aantal vluchten voorbije zomervakantie toenemen met 136 procent. In totaal voerde de maatschappij 8.219 vluchten uit. Vorige jaar waren dat er voor dezelfde periode nog maar 3.475. In augustus voerde de maatschappij met 4.243 vluchten 6,7 procent meer vluchten uit dan in de maand juli. Brussels Airlines is goed voor 30 procent van het totaal aantal vluchten op Brussels Airport. De maatschappij voert momenteel nog ongeveer 45 procent minder vluchten uit dan referentiejaar 2019.