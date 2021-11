België raadt reizen via Ethiopië af

Door het escalerende militair conflict in Ethiopië, dat z’n oorsprong vindt in de noordelijke Tigray-regio, raadt België reizen via Ethiopië af. Momenteel is hoofdstad Addis Abeba nog veilig, maar dat kan volgens België ‘zeer snel evolueren’. België waarschuwt ook dat het binnen enkele dagen moeilijker zou kunnen worden om het land nog te verlaten.

België vraagt in een nieuw reisadvies om een transit op de luchthaven van Addis Abeba te vermijden en het reisschema aan te passen. Dit weekend was het advies nog dat zolang de luchthaven niet verlaten werd, de situatie veilig was. Nu wordt het reisadvies dus verscherpt omdat het militaire conflict dat z’n oorsprong heeft in het noord van Ethiopië lijkt te gaan uitbreiden naar andere regio’s. Aan alle Belgen in het land wordt aangeraden om het land zo snel mogelijk te verlaten.

Addis Abeba is door de aanwezigheid van Ethiopian Airlines een zeer belangrijk luchtvaartknooppunt in Oost-Afrika. Vanaf Addis Abeba worden er veel verbindingen aangeboden naar West-, Centraal- en Zuidelijk-Afrika. Ethiopian Airlines wordt door Aziaten en Europeanen vaak gebruikt om naar anders moeilijkere bereikbare bestemmingen in Afrika te vliegen.

Ethiopian Airlines is een staatsbedrijf en het militaire conflict is er vooral één tussen de huidige regering en de verschillende stammen en groeperingen in het zeer diverse land. Ethiopian heeft dagelijkse vluchten vanuit Addis Abeba naar Brussel.