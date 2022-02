Meerdere verstekelingen bij Ethiopian Airlines, ook naar Brussel

De voorbije weken en maanden zou er een onbekend aantal verstekelingen aan boord hebben gezeten van verschillende vluchten van Ethiopian Airlines. Dat schrijft het Amerikaanse CNN. Begin december werden op Brussels Airport zo twee verstekelingen gevonden aan boord van een A350 van Ethiopian Airlines.

Op 4 december zijn er op Brussels Airport twee verstekelingen gevonden aan boord van een cargovlucht van Ethiopian Airlines. Het gaat om een A350-toestel dat enkel vracht vervoerde. Dat schrijft CNN. Volgens het Amerikaanse medium zijn er meerdere gevallen bekend van personeelsleden van Ethiopian Airlines die het land proberen uit te vluchten door zich te verstoppen in toestellen van de maatschappij.

Enkele dagen voordien, op 1 december, zijn er nog twee personeelsleden meegereisd vanuit Addis Abeba naar Washington Dulles via Dublin. Het tweetal had zich verstopt boven de crew rest compartment en werd in de Verenigde Staten aan boord gevonden. Volgens CNN zouden er 16 personeelsleden, allemaal in dienst bij het onderhoudsteam van de maatschappij, zich hebben verstopt op verschillende vluchten of zich hebben voorgedaan als cabinepersoneel.

Het zou gaan om personeelsleden die afkomstig zijn van de Tigray-regio, het gebied waar er al lange tijd een gewapend conflict is tussen de lokale legers en het leger van de overheid. Voor gevaar van eigen leven wordt er daarom volgens CNN geprobeerd het land te verlaten.