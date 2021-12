Brussels Airlines vanaf juni opnieuw dagelijks naar New York

In juni vliegt Brussels Airlines opnieuw dagelijks naar New York JFK. De maatschappij deed dat voor de coronacrisis ook al maar vliegt sinds de herstart maar vier keer per week op de stad. De maatschappij heeft vandaag haar intercontinentale aanbod voor zomer 2022 bekendgemaakt.

Met de negende A330-300 die Brussels Airlines zal activeren kan de maatschappij opnieuw uitbreiden in Afrika. Zoals bekend worden de bestemmingen Ouagadougou en Conakry vanaf 11 juni opnieuw aangevlogen en dat drie keer per week.

Vanaf midden juni vliegt Brussels Airlines ook opnieuw dagelijks naar New York JFK, dat het nu met vier wekelijkse vluchten moet doen. Tijdens het zomerseizoen zal er zoals standaard ook naar Washington Dulles worden gevlogen en dat vijf keer per week.