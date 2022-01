Airbus annuleert miljardenbestelling van Qatar Airways

De relatie tussen Airbus en Qatar Airways lijkt op een nieuw dieptepunt te zijn gestoten. Vandaag raakte bekend dat Airbus een contract heeft beëindigd voor de bestelling van 50 A321’s door Qatar Airways. De twee ondernemingen zijn in een juridische strijd verwikkeld over disputen met de A350’s van de maatschappij.

Een contract van enkele miljarden euro’s is door Airbus eenzijdig opgezegd. Dat raakte vandaag bekend tijdens een hoorzitting in een rechtszaal waar Airbus en Qatar Airways door een dispuut over de A350 lijnrecht tegenover elkaar staan. Het gaat om een bestelling van 50 A321neo’s die in 2011 werd geplaatst door Qatar Airways en toen een cataloguswaarde had van 4,6 miljard dollar.

Sinds vorig jaar zijn Qatar Airways en Airbus in een hevige juridische strijd beland omwille van problemen met de A350’s bij Qatar Airways. Volgens de maatschappij zijn er verschillende problemen ontdekt aan de structuur van het vliegtuig onder de verflaag en moet ze van de Qatarese luchtvaartautoriteiten daardoor 21 van de 53 A350’s aan de grond houden.

Airbus ontkent de problemen niet, maar ziet geen veiligheidsredenen om de toestellen aan de grond te houden. Omdat er geen oplossing uit de bus kwam, heeft Qatar Airways eind vorig jaar Airbus voor de rechtbank in Londen gedaagd waarbij er 618 miljoenen dollar aan schadevergoeding wordt ge-eist en de levering van toekomstige A350’s wordt gepauzeerd tot de problemen zijn opgelost.

Dat Airbus nu eenzijdig een miljardenbestelling heeft geannuleerd, vertelt veel over de uiterst moeilijke relatie tussen beiden. Volgens Airbus speelt Qatar Airways onder één hoedje met de Qatarese luchtvaartautoriteiten en wou de maatschappij zelf dat 21 toestellen niet meer mochten vliegen om zo schadevergoeding te kunnen bekomen.