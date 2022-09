Brussels Airlines wil vloot snel verder uitbreiden

Dankzij de sterk verbeterende kostenpositie van Brussels Airlines en de marktopportuniteiten die ontstaan, wil Brussels Airlines haar vloot verder gaan uitbreiden. Hoe die groei er precies zal uitzien wil ze pas binnenkort kwijt, maar de maatschappij is al vast op zoek naar piloten en cabinepersoneel.

“Als we kijken naar de druk op de markt en de toekomst van Brussels Airlines, zien we een unieke kans om vooruit te gaan. Ons Reboot Plus herstructureringsprogramma heeft goede resultaten opgeleverd en we hebben hiermee een zeer sterke en competitieve kostenpositie bereikt. Met deze kostenpositie, die we zorgvuldig moeten beschermen, en de constructieve samenwerking met onze sociale partners, is het mogelijk om de logische volgende stap te zetten: het versterken van onze marktpositie door onze vloot en ons personeel uit te breiden. We onderzoeken momenteel verschillende groeiscenario’s die we in de nabije toekomst verder zullen uitwerken”, luidt het bij de maatschappij.

De maatschappij verwacht volgend jaar alvast drie fabrieksnieuwe A320neo-toestellen, die in het oorspronkelijke plan ter vervanging zullen komen van enkele oudere A319’s. Maar het bedrijf plant momenteel meer groei, al blijft het afwachten wat de markt komende winter zal doen en hoe de brandstofprijzen en de vraag verder evolueren.

Een 200-tal cabinepersoneelsleden die een seizoen contract hadden gekregen voor de zomer van 2022, mogen alvast deze winter en volgende zomer blijven doorwerken. Er wordt nu ook voor het eerst sinds 2019 opnieuw gezocht naar piloten die de groei in 2023 mee moeten realiseren.