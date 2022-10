Airbus Beluga brengt Airbus-satelliet naar Kennedy Space Center

Dit weekend landde de Airbus BelugaST (A300-600ST) aan het Kennedy Space Center in Florida. Dit vliegtuig leverde de door Airbus gebouwde HOTBIRD 13G-satelliet voor Eutelsat. Dit gebeurde een paar uur nadat zijn tweelingbroer, HOTBIRD 13F, met succes werd gelanceerd door een SpaceX Falcon 9-raket.

Het ruimtetuig is de eerste van de nieuwe Eurostar Neo-telecommunicatiesatellieten van Airbus, gebaseerd op een platform van de volgende generatie en technologieën die zijn ontwikkeld met de steun van o.a. het Europese ruimtevaartagentschap ESA, het Franse Centre National d’ Etudes Spatiales (CNES) en de Britse ruimtevaartorganisatie UKSA.

Het was van 2009 geleden dat de Beluga de VS heeft bezocht. Toen vervoerde het cargovliegtuig de Europese Tranquility-module van het internationale ruimtestation ISS. Voor de opdracht van dit weekend vloog de Beluga, als weerspiegeling van de ambities van Airbus om koolstofarm te worden, op 30 procent duurzame vliegtuigbrandstof (SAF).

“Het is een ware eer om achtereenvolgens twee satellieten voor onze klant Eutelsat te mogen leveren. Twee stukken Europese technologie in het iconische Kennedy Space Center”, zegt Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems bij Airbus. “Het vermogen van Airbus om een ​​volledig Europese oplossing aan te bieden, wordt onderlijnd door het vervoer van onze satellieten met de unieke Beluga. Het is een mooi voorbeeld van geïntegreerde Airbus-synergieën!”

Zodra ze hun baan om de aarde hebben bereikt, zullen de twee nieuwe satellieten, die over efficiëntere stroom- en thermische controlesystemen beschikken dan hun voorgangers, meer dan 1.000 tv-stations kunnen uitzenden in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ze zullen er ook voor zorgen dat Eutelsat grotere connectiviteit kan aanbieden voor meer dan 135 miljoen mensen. De twee nieuwe satellieten vervangen drie oudere exemplaren.



Met de komst van de nieuwe BelugaXL, die gebaseerd is op het grotere A330-200-platform, wordt de BelugaST-vloot geleidelijk aan beschikbaar gesteld voor buitenmaatse cargodiensten. Sinds de lancering van de nieuwe Airbus Beluga Transport-dienst in januari heeft de BelugaST wereldwijd al verschillende opdrachten uitgevoerd.