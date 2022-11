Air Belgium schrapt in haar passagiersvluchten

Air Belgium heeft zowel het aantal bestemmingen als aantal wekelijkse vluchten naar haar passagiersbestemmingen de komende maanden verminderd. Verder is het met uitzondering van Zuid-Afrika en Mauritius ook onzeker welke bestemmingen de maatschappij volgend zomerseizoen zal aandoen.

Vanaf begin maart schrapt Air Belgium haar route vanuit Brussel naar Punta Cana en Curaçao. Die twee bestemmingen worden gecombineerd aangevlogen, maar het aantal vluchten wordt voor de rest van het winterseizoen fors beperkt. Er wordt afwisselend 1 tot 2 keer per week op de route gevlogen en vanaf midden januari is er ook een pauze voorzien van een vijftal weken waarbij er geen enkele vlucht zal plaatsvinden. De laatste vlucht is voorzien op de eerste zaterdag van maart waarna de route wordt geschrapt.

Van de route van Brussel naar Bonaire die oorspronkelijk deze week van start moest gaan, was al langer bekend dat die geen lang leven beschoren ging zijn. Deze zomer maakte de maatschappij al bekend de route enkel maar in de kerstvakantie uit te voeren, waarin er vier vluchten zijn voorzien. Ook nadien keert de route niet meteen terug.

De toekomst voor de vluchten naar de Franse Antillen lijkt momenteel ook niet echt zeker. Momenteel plant Air Belgium nog maar tot begin maart 1 tot 2 wekelijkse vluchten vanuit Charleroi naar Pointe-à-Pitre en Fort de France. Voor de periode na maart is het momenteel niet mogelijk om nog vluchten te boeken.

Anders is dat bij de Zuid-Afrikaanse bestemmingen Johannesburg en Kaapstad en bij Mauritius. Die drie bestemmingen worden vanuit Brussel aangeboden maar zijn wel al boekbaar tot en met oktober 2023. Johannesburg en Kaapstad worden in combinatie gevlogen en dat twee keer per week. Mauritius wordt rechtstreeks aangedaan en dat 1 tot 2 keer per week.

Voor haar passagiersbestemmingen vliegt Air Belgium momenteel met 2 A330neo’s en 1 A330-200. Voor haar vrachtoperaties vliegt ze momenteel met 2 A330’s voor DHL naar Cincinnati en Miami en met één A330 voor Qatar Cargo naar Doha. Voor mede-eigenaar Hongyuan Group vliegt Air Belgium ook met 2 B747-8F’s.