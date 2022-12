SWISS vliegt vanaf 2025 met A350

SWISS gaat vanaf 2025 de A350 in gebruik nemen. Dat maakte de maatschappij vanavond bekend. Die toestellen zullen de A340’s in de vloot gaan vervangen.

Vanaf 2025 introduceert SWISS een nieuw vliegtuigtype in haar vloot. De maatschappij gaat met vijf exemplaren van de A350 vliegen. Die toestellen zullen de vijf in de A340’s in de vloot moeten gaan vervangen.

De toestellen zijn afkomstig van een bestelling van de Lufthansa Group bij Airbus, waarvan er nog nieuwe toestellen moeten worden geleverd.

De aankondiging gebeurde in volgend origineel videofragment: