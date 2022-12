Luchthaven Antwerpen verwelkomt eerste vlucht van SkyAlps

De Italiaanse vliegtuigmaatschappij SkyAlps heeft op woensdag 21 december haar eerste vlucht vanaf Luchthaven Antwerpen uitgevoerd. SkyAlps vliegt tot midden april drie keer per week naar het Italiaanse Bolzano.



Woensdag om 16u15 landde de eerste vlucht van SkyAlps op de luchthaven van Antwerpen. Het vliegtuig werd met een perfect gechoreografeerd watersaluut door de luchthavenbrandweer verwelkomd op onze luchthaven.

In de terminal werden de aankomende en vertrekkende passagiers verwelkomd door Wim Verbist (Luchthavencommandant) en Stephen Marnef (Station Manager SkyAlps).

Wim Verbist (Luchthaven Antwerpen): “We zijn SkyAlps dankbaar voor de keuze voor en het vertrouwen in onze luchthaven. Er is al lang vraag naar vluchten vanuit Antwerpen naar Italië. ​Dankzij de start van SkyAlps kunnen reizigers drie keer per week naar de Italiaanse Dolomieten vliegen.​​​​​”

De opening van deze route door de nieuwe partner is een zeer positief signaal voor Luchthaven Antwerpen. “Antwerp Airport wil tegen 2025 jaarlijks meer dan 310.000 passagiers verwelkomen. Vandaag zijn we al op de goede weg. Na twee moeilijke jaren verwelkomden we dit jaar opnieuw iets meer dan 240.000 passagiers. Dat is een stijging van 70% in vergelijking met vorig jaar. De opening van deze nieuwe route is dan ook fantastisch nieuws voor onze luchthaven en de reizigers”, vervolgt Verbist.

Stephen Marnef (SkyAlps): “Wij zijn verheugd om vandaag onze route van Antwerpen naar Bolzano officieel te openen. In minder dan twee uur vlieg je van Antwerpen naar Bolzano. Dat is vijf keer sneller dan met de wagen, en dus meer tijd om op de latten te staan.”

“Je vakantie begint bij SkyAlps al aan boord”, vervolgt Marnef. “We zijn een samenwerking aangegaan met 25 wijnproducenten in Zuid-Tirol en bieden aan boord 28 verschillende topwijnen aan. Die zijn perfect te combineren met allerlei lekkers uit de regio. Onderweg kun je dus alvast even voorproeven van wat Zuid-Tirol te bieden heeft zonder er extra voor te betalen.”

Om 17:05 vertrok de eerste vlucht richting Bolzano. Aan boord zaten zo’n veertig enthousiaste reizigers. “We zien vandaag al een mooie bezetting voor de eerste vlucht. We hebben er het volste vertrouwen dat dit aantal de volgende weken nog zal toenemen. Zowel onze luchthaven als die van Bolzano en SkyAlps zelf, zetten hard in op het comfort van de passagiers. Iets wat door veel reizigers enorm geapprecieerd wordt”, besluit Verbist.



De vluchten worden uitgevoerd met een De Havilland Dash DHC-8-Q400 dat plaats biedt aan 78 passagiers.